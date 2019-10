Affaire des 94 milliards: la levée de l’immunité parlementaire de Sonko dans les tuyaux Ousmane Sonko pourrait bientôt perdre son immunité parlementaire. Et pour cause, une demande de levée d’immunité parlementaire du député est dans les tuyaux.

L’As informe, en effet, que le procureur de la République va adresser une correspondance au président de la Cour d’Appel de Dakar afin d’entamer la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Sonko, après la plainte de l’ex-Directeur des Domaines.



Selon la même source, le juge Demba Kandj va incessamment saisir le président de l’Assemblée nationale, à travers le ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour le respect du parallélisme des formes.



Après quoi, le président de l’Assemblée nationale informera le bureau du Parlement qui décidera de la suite à donner à cette affaire, qui est encore très loin de connaître son épilogue.



Le leader de Pastef est poursuivi pour diffamation par Mamour Diallo dans l’affaire des 94 milliards.

