Affaire des 94 milliards: le silence assourdissant du Procureur

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République semble vouloir faire le dos rond en attendant que le cyclone passe, face aux accusations précises et chiffrées d’Ousmane Sonko contre le directeur des Impôts et Domaines, Mamour Diallo, dans l’affaire des 94 milliards du titre foncier ‘’TF1145R’’.

Jusqu’à présent, aucune audition ni enquête n’a été diligentée par les instances judiciaires sénégalaises.



Les plaintes et les dénonciations du leader de Pastef n’ont pas été traitées, elles n’ont été confiées à aucun procureur ni transmises à la police ou à la gendarmerie.



Ce silence curieux et assourdissant du procureur de la République, inquiète les Sénégalais.



















Walfquotidien

