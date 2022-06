Affaire des bébés calcinés… Les condoléances du roi Mohamed VI

Le roi du Maroc Mohamed VI a adressé une correspondance au chef de l’Etat Macky Sall, suite à la mort des bébés dans un incendie à L’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Dans un communiqué de Maghreb Arabe Presse (MAP), on peut lire que « Mohamed VI présente ses condoléances au président Macky Sall et dit avoir appris avec en plus, une vive émotion, la triste nouvelle du décès de 11 nouveaux-nés dans cet incendie ».



« En cette douloureuse circonstance , mentionne "Rewmi", le souverain présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion au Président Macky Sall, aux mamans, aux familles endeuillées et au peuple sénégalais », a réagi le roi du Maroc.