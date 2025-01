Affaire des boulettes pour fesses : Le procès renvoyé au 5 février prochain

Initialement prévu au tribunal de flagrants délits de Pikine-Guediawaye, le procès de l'affaire dite des « boullettes pour fesses » a été renvoyé au mercredi 5 février prochain. Le renvoi est dû à une requête de Me Massokhna Kane, avocat de l'Association des consommateurs et de l'Ordre des pharmaciens. L'avocat demande la comparution des médecins qui ont procédé à la dénonciation, renseigne "Seneweb".



Les prévenus, Pape Ibrahima Guèye, Seynabou Gassama, Alima Sow, Binetou Diouf, Moussou Gassama, Maty Ndiaye et Habousse Ndiaye, sont poursuivis pour les délits de mise en danger de la vie d’autrui, administration de subsistance nuisible et vente illégale de produits illicites pharmaceutiques.



Leurs avocats ont formulé à la barre des demandes de mise en liberté provisoire, qui ont été refusées par le tribunal.