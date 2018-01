Affaire des contrats: Le collectif des travailleurs du Port de Dakar menacent de tenir…

Depuis quelques temps, le Directeur général du Port autonome de Dakar avec ses complices basés au niveau du Port autonome de Dakar ont entamé une campagne de manipulation de l’opinion sénégalaise dans le cadre des contrats des 400 travailleurs du Port, qu' il a mis en chômage depuis son accession à la Direction générale.



Dans une déclaration liminaire, le collectif des travailleurs du Port de Dakar dit ne peut pas concevoir que des soutiens de familles, qui ont des contrats légaux clairs, en toute légalité se trouvent aujourd’hui dans la précarité.



« Depuis sa prise de fonction, le nouveau DG fait tout pour écarter des employés au profit d’autres à des fins politiques. Et pour cela, il veut nous renvoyer juste pour saboter le travail du Présidents Macky Sall à qui nous avons obtenu ces contrats. Cette situation est tout simplement injuste et contraire aux principes du plein emploi, surtout dans un pays sous-développé comme le Sénégal. Il est inconcevable que des contrats signés en bonne et due forme avec des effets juridiques, soient révoqués dans le simple but de satisfaire certains responsables politiques au sein même de l’APR », note le collectif.



« Au moment où la direction générale nous livre comme en parlant de déficit, un grand « Deal » est en train de se préparer et ça risque d’amener un gros scandale », fait savoir le collectif entre les lignes de la déclaration. Car, explique les travailleurs, « le Conseil d’administration du Port autonome de Dakar vient de valider un montant de 7 milliards pour l’achat d’un titre foncier. Chers Sénégalais, restons dans ce titre : Car ce terrain appartient au Port de Dakar alors que le Directeur général veut l’acheter avec l’argent du Port. Une affaire qui mérite l’intervention de l’Ofnac que nous allons saisir pour lutter contre les conflits d’intérêts et les magouille en sacrifiant d’honnêtes personnes ».



Lançant un appel à l’endroit du président de la République, ces travaillent estiment qu’il est temps que ce dernier qui qui prône l’Emergence et l’emploi des jeunes, sache « qu’aujourd’hui, des pères de familles, d’honnêtes citoyens sont laissé en rade par un Directeur général qui agit avec des démarches unilatérales, qui ne visent qu’à déstabiliser le pays dans un contexte marqué par un climat social qui n’est pas en faveur du gouvernement actuel ».



Si toutefois le chef l’Etat ne règle pas leur situation, « et si le Chef de l’Eta ne fait rien d’ici mardi prochain, nous allons tenir une grève de faim devant les grilles du Palais présidentielle et on est prêt à aller en prison sur ça. Et que ça soit clair pour tout le monde », lancent-ils en guise d'avertissement.