Affaire des fanzones durant la CAN 2023 : Global Com obtient gain de cause face à la RTS et SD Consulting

D’après le quotidien Tribune, Global Com a ainsi obtenu gain de cause dans le litige qui l’oppose à la RTS et SD Consulting qui soutenaient qu'ils avaient un droit exclusif pour l'installation de fanzones.



En effet, la société SD Consulting avait servi une mise en demeure à Aly Mané, Gérant de l’entreprise Global Com pour lui sommer de « s’abstenir aux démarches qu’il a entreprises en vue de nouer des partenariats commerciaux avec certains établissements de la place ou à défaut, d’avoir à justifier les droits dont il dispose pour poursuivre l’exploitation de Fanzones sur le territoire du Sénégal, à l’occasion de la Can 2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire.



Le député Aly Mané avait dénoncé le monopole de la RTS et sa riposte judiciaire qui n’a pas tardé, a porté ses fruits.