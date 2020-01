Affaire des faux billets: Thione Seck de nouveau face au juge, aujourd'hui Le chanteur Thione Seck fera de nouveau face au juge, aujourd’hui, suite à l’appel du procureur de la République, dans l’affaire des faux billets pour laquelle il avait été arrêté et emprisonné, avant de bénéficier d’une liberté provisoire, puis relaxé. Ses avocats avaient alors évoqué une violation de l’article 5 de l’Uemoa, pour le tirer d’affaire. Ils avaient souligné l’absence de son avocat lors de son audition. Ce que récuse le procureur, qui interjeté appel dans cette affaire. Thione Seck est accusé de trafic et détention de faux billets portant sur plus de 32 milliards FCFA.

