Affaire des faux billets : les complices de Bougazelli ont bénéficié d’un retour de parquet Les 6 personnes arrêtées dans l’affaire des faux billets dans laquelle le député Seydina Fall Bougazelli ont bénéficié d’un retour de parquet. Déférés au parquet, les mis en cause, dont un burkinabé et un célèbre rappeur, n’ont pu rencontrer le procureur, hier, rapporte la RFM.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019



