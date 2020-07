Affaire des gazelles mortes - Abdou Karim Sall à ses oryxs et périls Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall est sous le feu des projecteurs depuis la fuite du transfert de gazelles oryxs dans sa ferme où une des bêtes à perdu la vie. L'Observateur et l'AS s'en sont donné à coeur joie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020 à 05:59 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal l'Observateur qui cite "les feintes ratées du ministre de l'Environnement" et a donné la parole à des acteurs qui dénoncent "un crime économique".

Si une plainte est annoncée, par contre le Colonel Boucar Ndiaye, directeur des parcs nationaux estime qu'il "ne sait pas si la ferme appartient au ministre".

Et pour L'AS, "le ministre AKS au creux de la vague", barre sa Une.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos