Affaire des passeports diplomatiques: Le procès renvoyé au 7 avril 2022

C'est finalement le 7 avril prochain, que l'affaire du trafic des passeports diplomatiques sera jugée devant la barre. Appelé par le tribunal correctionnel ce jeudi, le dossier a été renvoyé à cette date parce que les parties civiles et les témoins n'étaient pas au tribunal. Idem pour l'un des mis en cause, Sadio Dansokho, qui n'avait pas été extrait de prison.



En attendant, souligne "Libération" online, Boubacar Biaye, Mamadou Sall et El Hadji Diadie Condé restent en détention. Leurs avocats ont sollicité une liberté provisoire mais le juge a rejeté toutes les demandes.