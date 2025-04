Affaire du Fonds Covid-19 : Plusieurs personnalités, dont Baba Hamdy et Abdoul Aziz Mbaye, déférées au parquet

L’enquête sur la gestion des fonds Covid-19 franchit une nouvelle étape au palais de Justice Lat Diop de Dakar. Ce mardi, la Division des investigations criminelles (DIC) a déféré six personnes au procureur de la République, dans le cadre de cette affaire de détournement de deniers publics, selon "Seneweb".



Parmi les mis en cause figurent : Léonce Nzalé, de la Sodav ; Ibrahima Issa, entrepreneur dans le BTP, accusé dans une affaire de construction d’un bâtiment destiné à une unité de traitement gravimétrique, évaluée à 73,2 millions FCfa ;Mamadou Ngom Niang, ancien directeur de l’Administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère des Sports ; Alimatou Sadiya Guèye, styliste, poursuivie pour un montant de 50 millions FCfa ; Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel, impliqué pour 150 millions FCfa ; Baba Amdy Diawara, artiste, accusé pour 81,728 millions FCfa.



D'après, les informations de "Seneweb", les six individus sont actuellement retenus au palais de Justice, dans l’attente de la décision du Procureur, qui a ordonné leur arrestation. Certains ont proposé de consigner des fonds pour éviter la détention et leurs avocats s’activent en ce sens. Un retour de parquet reste envisageable pour le groupe.