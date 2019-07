Affaire du T-Shirt pour gay: Wally annonce une plainte contre Imam Kanté

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 10:22

Les propos de l’imam Ahmadou Kanté à l’encontre de Waly Seck n’ont vraiment pas plu au jeune chanteur qui, lors du dernier match du Sénégal, avait porté un tee-shirt à l’effigie du drapeau de la communauté homosexuelle internationale, pour animer un concert.



Selon « Les Echos », l’artiste qui est loin de passer l’éponge dans cette affaire qui, selon lui, porte atteinte à son image et à sa réputation, compte saisir la justice. En clair, Wally Seck va traduire en justice le dignitaire religieux.



D’après le journal, le chanteur va servir une citation directe à Imam Kanté, via son avocat. Pour rappel, Imam Kanté avait fait une sortie dénonçant le comportement du fils de Thione Seck . Il l’accusait d’être un acteur de la propagande de la communauté LGBT, un levier de la morale et de la déviance, qui prépare toujours son « ma ngi djegelu (je m’excuse). »

