Affaire du contrat des 45 milliards d’armement : le député Abass Fall réactualise le dossier Le député de Pastef et membre de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) revient à la charge pour réactualiser le dossier dit des 45 milliards du contrat d’armement signé par le ministre Abdou Karim Sall sous son magistère à la tête du département de l’environnement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Sur ses plateformes sociales, il redemande à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. «Déjà le28 octobre 2022, nous déposions sur la table de l’Assemblée Nationale une résolution pour l’ouverture d’une enquête parlementaire sur la commande du Ministère de l’environnement pour l’achat d’armes à hauteur de 45 milliards de nos pauvres francs», a écrit Abass Fall sur sa page Facebook, hier.



Et d’indiquer: «Au-delà des forts soupçons de surfacturation et de corruption, il y avait aussi cette volonté de faire la lumière sur la destination de ces armes. Les morts par balles lors des manifestations de juin, nous poussent à croire que ces armes ont peut-être été utilisées durant cette période».



Poursuivant, Abass Fall ajoute: «Nous autres députés de l’opposition, avions fait notre travail et avions alerte. Mais face à des gens qui étaient prêts à tout, cette demande a été rejetée par les députés de Bby lors d’une réunion du bureau de l’assemblée nationale. Tôt ou tard, cette question reviendra et les responsabilités seront situées».

Le Grand Panel



