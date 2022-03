Affaire du passeport diplomatique d’Ousmane Sonko: Le gouvernement répond Les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire depuis mars dernier, dans l’affaire présumée de viols répétés et menace de mort dont il a été inculpé, ont déposé une nouvelle demande de mainlevée sur la table du nouveau Doyen des juges, celle-ci a été rejetée par le parquet.

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, lors d’une grande interview qu’il a accordée à plusieurs médias, a brandi son passeport diplomatique.



«J’ai mon passeport diplomatique avec moi qui a été renouvelé il y a 4 mois par le ministère des affaires étrangères. Si je veux voyager, je vais acheter mon billet pour le faire. J’ai dit au juge Samba Sall que j’ai été victime d’un complot avec des preuves et je lui ai dit que je ne vous reconnais pas comme juge», indique le maire de Ziguinchor.



C’est dans ce sens que le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur vient de nous transmettre un communiqué faisant le point sur la situation.





