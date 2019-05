Affaire du pitbull et de l’enfant talibé: le propriétaire Saliou Diouf déféré, ses 5 chiens abbatus Le sous-préfet de Pikine, Oumar Ndiaye l’avait annoncé, c’est fait depuis hier. Saliou Diouf, le propriétaire du chien pitbull qui a sauvagement attaqué et défiguré un enfant talibé de 15 ans dimanche à Pikine Icotaf 2, a été déféré au parquet à l’issue de sa garde-à-vue. De même, les 5 autres chiens qu’ il élevait sans autorisation, dont 2 pitbulls, un berger allemand et deux chiens de race, ont été abattus.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos