Affaire du voleur lynché à mort : 10 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt

Mercredi 2 Février 2022

Rebondissement dans l’affaire Mamadou Sow, lynché à mort pour avoir volé un cheval. D'aprés des informations de "Rewmi", 10 personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce lynchage collectif, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt.



Entendus sur procès-verbal, les mis en cause ont reconnu avoir pourchassé le voleur domicilié au quartier Pikine de Diourbel jusqu’au village de Dioufène. Toutefois, ils ont nié formellement avoir lynché à mort la victime. Mais les enquêteurs avaient des éléments compromettants contre les dix individus, dont le propriétaire du cheval volé. Ce dernier et Cie séjournent actuellement à la prison centrale, en attendant d’être entendus dans le fond du dossier par le juge.

