Affaire école Dior-parents d'élèves: Le procès renvoyé

La confrontation au tribunal de Dakar entre la direction du Groupe scolaire Dior des Parcelles Assainies et le Collectif des parents d’élèves n’a pas eu lieu finalement hier.



Pour cause, précise le journal "L'As", l’avocat de la direction de l’école a sollicité le renvoi de l’affaire. Ce que le tribunal de Grande Instance a accepté en fixant le procès pour lundi prochain. Pour rappel, le collectif a porté plainte contre la direction de l’établissement qui réclame le paiement des mois non étudiés l’année dernière, en raison de la crise sanitaire.