Affaire foncière : dix personnes dont le chef de village de Thiaoune Kounta, déférées

Vendredi dernier, une affaire foncière avait dégénéré à Thiaoune Kounta, dans la commune de Chérif Lô. Il s’agit d’un lotissement qui a installé un malaise depuis plusieurs mois et nécessité l’intervention de la DSCOS qui avait enlevé les bornes, rapporte L'As.



Et un doigt accusateur est pointé sur le maire de la commune, Ousmane Sarr. Mais puisqu’il s’agit de terres placées traditionnellement sous la tutelle de la famille Kountiyou, le khalife général Cheikhal Bécaye a personnellement fait le déplacement sur le site. Sur place, la délégation du khalife a été accueillie » par des jets de pierres et il y a eu plusieurs blessés. Les partisans du maire ont été indexés et les blessés ont déposé des plaintes à la gendarmerie, avec à la clé des certificats médicaux.



L’enquête ouverte sur la base de ces plaintes a permis d’abord à la gendarmerie de mettre la main sur 8 personnes qui ont été ensuite rejointes par le chef de village et un adjoint. Déférés au parquet de Thiès hier, les mis en cause ont bénéficié d’un retour de parquet.