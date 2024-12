Affaire judiciaire : Le Bénin émet un mandat d'arrêt international contre Habib Yérim Sow et Yigo Faly Thiam

Le ministère de la Justice et de la Législation de la République du Bénin, a émis un mandat d'arrêt international contre les hommes d'affaires sénégalais Habib Yérim Sow et son collaborateur, Yigo Faly Thiam. Cette décision marque une intensification dans la traque judiciaire visant ces deux figures controversées.



Les fugitifs les plus recherchés

Habib Yérim Sow et Yigo Faly Thiam figurent désormais parmi les personnes les plus recherchées au Bénin. Ils occupent respectivement, les troisième et deuxième places sur la liste des fugitifs publiée par le ministère béninois de la Justice. Ce classement illustre l’importance que les autorités béninoises accordent à cette affaire, considérée comme emblématique des pratiques financières frauduleuses dans la sous-région.



Un jugement lourd en accusations

Le 23 décembre 2021, le tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a jugé les deux hommes pour des accusations graves, notamment :

Escroquerie : mise en œuvre de manœuvres frauduleuses dans le cadre de transactions financières.



Surévaluation frauduleuse d’apports en nature : une pratique visant à gonfler artificiellement la valeur des biens lors de transactions.



Non-établissement d’états financiers : une infraction qui porte atteinte à la transparence des opérations financières.



Le verdict a été sans appel : 5 ans d’emprisonnement, dont 2 ans ferme. Ces sanctions visent à réprimer des actes jugés nuisibles à la confiance dans le système économique et judiciaire.



Une enquête approfondie et des répercussions graves

L’émission du mandat d’arrêt international, confirmée après plusieurs mois d’enquête, marque un tournant dans cette affaire. Les autorités béninoises mettent en avant, les répercussions importantes des pratiques financières frauduleuses orchestrées par Habib Yérim Sow et Yigo Faly Thiam. Ces activités auraient causé des préjudices économiques significatifs et sapé la confiance des partenaires commerciaux impliqués dans leurs transactions.



Le Bénin déterminé à faire respecter la justice

Le gouvernement béninois a réitéré sa détermination à lutter contre les crimes économiques. Cette affaire est perçue comme une mise en garde pour les hommes d’affaires opérant dans le pays et au-delà. Elle souligne également la coopération renforcée entre le Bénin et les organisations internationales dans la traque des criminels économiques.



Implications pour le Sénégal

Au Sénégal, cette affaire suscite des interrogations sur la manière dont les autorités locales traiteront les mandats émis contre leurs citoyens. Les observateurs attendent une réponse officielle, pour évaluer l’impact potentiel de cette situation sur les relations entre les deux pays.