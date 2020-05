Affaire spoliation des Mamelles: Ces révélations qui donnent raison à Serigne Mboup

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mai 2020 à 14:00

Le célèbre homme d’affaires Serigne Mboup ne compte pas reculer dans sa volonté de construire un hôtel aux Mamelles.



En effet, il avait démarré il y a quelques jours les travaux de construction dudit hôtel au niveau de l’une des falaises des Mamelles. Et les gendarmes de la DSCOS avaient fait une descente, arrêtant les travaux, d’après Atlanticaactu.com.



Mais malgré cette interdiction, les ouvriers ont repris le travail. Le patron de CCBM est accusé ainsi de vouloir spolier les Mamelles, mais une source sûre a fait des révélations qui disent tout le contraire.



« C’est le gouvernement d’Abdoulaye Wade qui devait de l’argent à Serigne Mboup, il lui a payé en nature 4 hectares aux Mamelles. Serigne Mboup a tous ses papiers, autorisation de titre et tout », a confié notre source.









