Affaires religieuses : Le Président Faye annonce la nomination d’une personne ‘’qui fait l’unanimité’’

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a promis, jeudi, de choisir, ” d’ici quelques temps ”, une personnalité qui fait l’unanimité, pour coordonner la pratique religieuse au Sénégal.



” D’ici quelques temps, je mettrai la dernière touche sur le choix de la personnalité qui fera, j’en suis sûr, l’unanimité pour coordonner la pratique religieuse au Sénégal ”, a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le Président Faye était en visite au domicile du Khalife général des Tidianes, en prélude au Gamou de Tivaouane, qui sera célébré dimanche.



” Nous avons la volonté inébranlable, dans un futur proche, de nommer une personnalité qui va parcourir tous les foyers religieux, afin de susciter une démarche commune, qui conduit une vision qui rassemble en rassurant ”, a indiqué le chef de l’Etat.



Bassirou Diomaye Faye a fait part de son souhait de réaliser ce qu’il avait prévu, pour tous les foyers religieux.



” C’est la première fois que je vous vois, mais j’ai une bonne impression de vous ”, a dit Serigne Maodo Sy Dabakh, au nom du Khalife général des Tidianes.



Le Khalife général promet de tout faire, pour aider le Président Bassirou Diomaye Faye à réussir tous les projets, au grand bénéfice de tous les Sénégalais, a-t-il indiqué.



” Par mes prières, je vais vous soutenir, car c’est Dieu qui demande aux musulmans de formuler des prières ”, a dit le marabout, qui a présenté ses condoléances au chef de l’Etat, suite au naufrage à Mbour d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière et l’accident de circulation de Ndiama Fall ayant causé la mort de 16 personnes.



Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a annoncé qu’il saisira le président de la République, ” dans les prochains jours ”, de son intention de recommander 48 heures de prières aux populations. Le Sénégal ” est un pays de prières ”, a noté le chef de l’Etat.



Auparavant, Bassirou Diomaye Faye avait évoqué l’urgence pour les hommes religieux, de prier davantage et de conscientiser les jeunes qui tentent de rejoindre les côtes espagnoles. Il avait demandé au Khalife général des Tidianes, de multiplier les prières en direction des jeunes candidats à l’émigration irrégulière.



”Nous comptons sur la crédibilité de vos messages, pour arrêter ce qui s’apparente au suicide en mer. Dans vos messages, les jeunes doivent savoir que nous allons bâtir ce pays avec eux. Je vous prie de parler avec les jeunes ”, a insisté le chef de l’Etat.



Il a fait part au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, de sa volonté de rassembler des familles religieuses, par un message qui rassure.



Serigne Habib Sy Borom Daradji a, au nom du Khalife et du comité d’organisation du Maouloud, exprimé sa satisfaction au Président, quant au respect des directives pour la bonne organisation du Maouloud 2024.



Le président de la République s’est ensuite recueilli au mausolée de Seydi Hadji Malick Sy, avant d’entrer à la mosquée Serigne Babacar Sy, au moment de l’appel à la prière du muezzin.















Aps