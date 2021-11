Affaissement d’un mur sur trois enfants: Deux morts, un blessé grave

Le pan d’un mur d’une case s’est effondré dimanche soir, vers les coups de 23 heures, sur trois garçons. Deux (2) parmi eux sont morts sur le coup. Le troisième qui s’en est sorti avec des blessures, a été évacué à l’hôpital. Le drame est survenu au village de Gascop, dans le département de Bambey, région de Diourbel.



Les deux victimes, âgées entre 10 et 13 ans, sont élèves dans une école Franco-arabe. Leurs corps sans vie sont déposés à la morgue à l’hôpital de Diourbel. Selon leur grand-père, les trois garçons sont de même père et de même mère. Il informe que les deux morts seront inhumés dès réception des corps au cimetière de Keur Goumack à Diourbel, relate "Rewmi".

