Affectation arbitraire d’agents de la santé : Mballo Dia Thiam et Cie, très indignés Le secrétaire général de l’Union régionale du Sutsas/Touba, El Hadj Tidiane Thiané, a été arbitrairement affecté à Fatick. Une affectation jugée injuste par ses camarades syndicalistes.

Mercredi 16 Février 2022

Ainsi, face à la presse, Mballo Dia Thiam, Secrétaire général du Sutsas et membre de l’Alliance des syndicats autonomes des travailleurs de la santé, s’est indigné de la situation, nous rapporte actunet.



«C’est le lieu de manifester le soutien d’And Gueusseum aux camarades de l’Union régionale du Sutsas de Matam et à ceux du district sanitaire de Touba», a dit M. Thiam.



A l’en croire, l’agent de santé n’est coupable que d’une chose : «Avoir osé diriger la nouvelle sous-section Sutsas bannie par le nouveau médecin-chef dudit district, Dr Ndèye Maguette Diop Ndiaye, qui ne mérite pas notre mépris.»



Toutefois, selon nos confrères, And Gueusseum se réjouit, par ailleurs, de «la capitulation, de guerre lasse, du directeur de l’hôpital de Ourossogui, sous la pression du Sutsas contre l’arbitraire, en s’engageant à rétablir dans ses droits le camarade Amadou Lamine Sano, Secrétaire général de l’Union régionale du Sutsas/Matam».



