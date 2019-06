Affrontements à Koungheul: la brigade de gendarmerie saccagée, plusieurs personnes arrêtées

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2019 à 14:20

Des conducteurs de Jakarta ont bruyamment manifesté ce samedi à Koungheul pour protester contre les autorités qui leur exigent désormais, une assurance et une carte grise pour pouvoir circuler.



La gendarmerie est intervenue pour rétablir l’ordre. Il s’en est suivi des de violents affrontements dans plusieurs endroits de la Commune.



Les manifestants se sont attaqués à la brigade de gendarmerie de la localité qu’ils ont saccagée.



Des dégâts constatés par le préfet de Koungheul, le commandant de brigade et l’adjoint au maire.



Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs.



La caméra d’un reporter a été ainsi réquisitionnée et certains manifestants ont vite été identifiés et arrêtés. L’enquête se poursuit.















igfm

