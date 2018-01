Affrontements à l'Ucad : Une grenade met le feu dans une chambre d'étudiantes

De violents affrontements ont opposé ce jeudi 18 janvier 2018 des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) aux forces de l'ordre. Des éléments du Groupement mobile d'intervention (Gmi) ont été appelés pour rétablir l'ordre car les étudiants avaient barré l'avenue Cheikh Anta Diop pour réclamer leurs bourses. Il y a eu un échange de lancer de pierres et de grenades lacrymogènes et un drame a été évité de justesse.



En effet, une grenade lancée par les policiers a atterri à la chambre 28 Pm 5 où ne logent que des filles. La chambre a été complètement détruite et tous les bagages réduits en cendre.



Les étudiantes qui y vivent ont été évacuées au service médical du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud). Les sapeurs-pompiers, appelés à la rescousse, ont pu maîtriser le feu.



Seneweb