Réponses de Papa Malick Ndour aux Observations de la Cour des Comptes sur le PRODAC : Transparence et Engagement

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Le rapport récent de la Cour des Comptes sur le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) du Sénégal a mis en lumière une série d'observations critiques concernant divers aspects de son fonctionnement. Le coordonnateur national du PRODAC, Papa Malick Ndour, a fourni des réponses détaillées à ces observations dans un document officiel.



Les observations couvrent un large éventail de problèmes, allant de l'organigramme et des défaillances du système d'information à l'absence de validation des documents budgétaires et des problèmes fonciers persistants dans certaines régions. Des paiements irréguliers, des retards dans les travaux, des incohérences dans les paiements envers les fournisseurs, et même des questions relatives au personnel et à la gestion financière ont été soulevés.



Papa Malick Ndour a pris soin d'expliquer en détail les circonstances entourant chaque observation, mettant en lumière les défis spécifiques auxquels le PRODAC est confronté. Il a également souligné les mesures correctives prises pour remédier à ces problèmes, tout en mettant en évidence les limitations budgétaires et les procédures complexes de passation de marchés qui compliquent la résolution de ces questions.



Malgré les défis, les réponses de Papa Malick Ndour montrent un engagement envers l'amélioration continue du PRODAC et une volonté de répondre de manière transparente aux préoccupations soulevées par la Cour des Comptes. Ces échanges témoignent de l'importance de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des institutions publiques, tout en soulignant la nécessité de relever les défis persistants pour garantir l'efficacité et la légitimité des programmes gouvernementaux.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook