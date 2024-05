Communications entre Abdoulaye Seck et Mendy dit l'ancien, le présumé dealer, détectées : Raison de la convocation d'Abdoulaye Seck par la Police

L'enquête de la police a révélé que des communications entre Abdoulaye Seck et Mendy dit l'ancien , ont été détectées via l'exploitation du téléphone de ce dernier. Mendy est un délinquant notoire, déjà connu des autorités pour des activités de trafic de drogue.



L'interrogatoire d'Abdoulaye Seck à l'hôpital, n'a révélé aucune trace de drogue en sa possession. Selon nos informations, il ne fume pas, ne boit pas et ne consomme pas de drogue, bien qu'il ait une affinité pour les belles femmes, un aspect de sa vie privée.



Il est détenteur d'un permis de port d'arme et assure parfois la sécurité de son père, justifiant ainsi sa possession d'armes à feu.



L'interpellation d'Abdoulaye Seck à la clinique, visait à élucider la nature de ses interactions avec le présumé trafiquant, Mendy dit l'ancien et un certain Ousmane ,. Cette situation soulève des questions quant à un éventuel complot visant à nuire à son père, en l'amenant à prendre sa retraite politique.



Il est important de noter que ces allégations nécessitent une enquête approfondie et une vérification des faits, avant de tirer des conclusions définitives.