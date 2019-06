Affrontements à l'Université Assane Seck de Ziguinchor: un étudiant blessé par balle, plusieurs arrestations

Un étudiant du nom de Mamadou Ly a été blessé par balle blanche ce vendredi 14 juin 2019, dans des affrontements entre policiers et étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor. La victime qui répondait au nom de Mamadou Ly étudiant en Master 2 en Tourisme est actuellement, admis aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor.

Ces affrontements ont fait un blessé et plusieurs interpellations dans les rangs des étudiants. Ces derniers, faut-il le rappeler, manifestaient depuis plusieurs semaines pour le paiement de leurs bourses. Un bus de l’administration de l’université Assane Seck a été incendié (voir image ci-dessous).





