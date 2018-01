Affrontements entre l'Armée et le Mfdc : Un deuxième mort enregistré Les affrontements s’intensifient dans la région sud du Sénégal, entre l'Armée et les combattants du Mouvement des forces démocratiques du Sénégal (Mfdc). Après une première victime déclarée samedi du côté des rebelles, la mort d'un deuxième combattant du mouvement séparatiste a été annoncée ce dimanche.



Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2018 à 21:16

Les tirs d'obus et les déflagrations continuent de troubler la quiétude des populations de Ziguinchor. Mais les autorités sénégalaises semblent déterminées à aller jusqu'au bout nettoyer la forêt de Bofa où a eu lieu l'exécution de 14 personnes le samedi 6 janvier dernier.



Vendredi, 16 des 22 personnes interpellées dans l'enquête de la tuerie, ont été placées sous mandat de dépôt et conduites à la prison de Ziguinchor.

Pressafrik.com

