Affrontements entre pêcheurs : Le député Abba Mbaye interpelle Macky Sall

La situation entre Guet Ndar et Kayar qui dégénère de plus en plus, depuis quelques jours et qui a fait un mort, ne laisse pas indifférents les représentants du peuple. Très préoccupé par cette situation, le député Abba Mbaye interpelle le gouvernement sur la question, nous dit Bes Bi.

