Africa 7 : Oumou Wane annonce l'entrée de Moussa Faye en tant qu'actionnaire dans la société d'exploitation Rédigé par leral.net le Lundi 2 Octobre 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)| Oumou Wane, propriétaire et détentrice des fréquences de Télévision et de Radio Africa 7 via sa Holding Citizen Media Groupe, vient d'annoncer l'entrée de Moussa Faye en tant qu'actionnaire dans la société d'exploitation, Africa 7.

Oumou Wane, fondatrice et actionnaire à 100% de Citizen Media Group, propriétaire des fréquences de la chaîne privée Africa 7, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui, que la société d'exploitation Africa 7 a récemment accueilli un nouvel actionnaire, Monsieur Moussa Faye, propriétaire de Challenge New Média, une chaîne digitale renommée. Citizen Media Group, sous la direction de Mme Oumou Wane, demeure fièrement une chaîne de télévision privée au service des populations.



“ Nous sommes déterminés à maintenir notre engagement envers l'indépendance éditoriale et la qualité du contenu qui ont fait la renommée d'Africa 7. Lorsque le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, m’a octroyé cette fréquence en 2010, pour assurer la pérennité des programmes Citizen Match, Citizen Dictées, Citizen TV Jobs, c’était pour assurer notre dessein de télé éducative et culturelle ”, déclare Oumou Wane.



Monsieur Moussa Faye, qui vient d’acquérir 49% des parts de l'entité d'exploitation d'Africa 7, apporte avec lui une richesse d'expérience en matière de gestion et de communication. Il est titulaire d'un Diplôme Supérieur et Spécialisé en Management et Communication (DSS) et occupe actuellement, le poste de Directeur de Publication du magazine "Clarté", ainsi que le poste de Directeur de Publication du magazine "Courrier".



De plus, Monsieur Faye est le PDG de CNM TV, une chaîne digitale qui a fait ses preuves dans le paysage médiatique. Moussa Faye a affirmé : " Je suis engagé dans la continuité et j'ai toujours soutenu les programmes d'Africa 7 depuis le lancement de la chaîne. Je suis honoré de faire partie de ce grand défi.



Je suis ravi d'annoncer mon entrée en tant qu'actionnaire dans la société d'exploitation d'Africa 7. ”



M. Faye, propriétaire de Challenge New Média, une chaîne digitale bien établie, a acquis les 49% des parts précédemment détenues par M. Alioune Ndiaye, marquant ainsi un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire d'Africa 7.



M. Moussa Faye apporte avec lui une expertise considérable en matière de gestion et de communication. Titulaire d'un Diplôme Supérieur et Spécialisé en Management et Communication (DSS), il occupe actuellement le poste de Directeur de Publication du magazine Clarté, ainsi que celui de Directeur de Publication du Courrier. Africa 7, sous la nouvelle direction de Monsieur Moussa Faye, continuera d'innover et de fournir un contenu exceptionnel tant à la télévision qu'à la radio.



“ Nos moyens techniques comprennent deux cars régie, huit dispositifs de direct de pointe et douze caméras Sony de dernière génération, garantissant une production de haut niveau et une diffusion de qualité. ” Il est à noter que l'objectif d'Africa 7 en matière d'objectivité et d'indépendance éditoriale, demeure inchangé. “ En tant que média engagé, nous ne sommes pas candidats aux élections présidentielles sénégalaises, mais nous participerons activement aux élections, en mettant à disposition nos outils, notre expertise et notre couverture transparente, pour informer le public de manière équitable ”, souligne Moussa Faye.



À propos d'Africa 7 : Africa 7 est une chaîne de télévision panafricaine et de radio indépendante en Afrique, détenue à 100% par Citizen Media Group. Elle s'engage à fournir une programmation diversifiée et de qualité, tout en maintenant une indépendance éditoriale stricte pour informer, divertir et éduquer ses téléspectateurs et auditeurs.



Nous tenons également à souligner que M. Alioune Ndiaye a choisi de céder ses parts dans l'entité d'exploitation d'Africa 7, marquant ainsi son départ de la chaîne en tant qu’actionnaire et gérant. Nous remercions Monsieur Ndiaye pour sa contribution et souhaitons à Monsieur Moussa Faye, un succès continu dans sa nouvelle fonction au sein d'Africa 7.



Mme Oumou Wane et M. Moussa Faye sont convaincus que cette collaboration renforcée, contribuera au succès d'Africa 7 en tant que principale source d'information, d'éducation et de divertissement pour les téléspectateurs et les auditeurs sénégalais et africains.







