Africa Financial Summit : Le Gouverneur de la Bceao lauréat du Prix « Afis central bank governor »

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024

Cette distinction, attribuée par un jury composé de professionnels et d’experts, récompense le Gouverneur pour le rôle essentiel de la Bceao dans la maîtrise de l’inflation ainsi que pour sa contribution au développement économique du continent africain.



La cérémonie s’est déroulée dans le cadre du dîner de gala de l’Africa Financial Summit, un événement annuel réunissant les principaux acteurs du secteur financier africain.



Source : Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, a reçu le Prix «Afis Central Bank Governor » le 9 décembre 2024, lors de l’Africa Financial Summit - Afis 2024, organisé à Casablanca, au Maroc.Source : https://www.lejecos.com/Africa-Financial-Summit-Le...

