Afrique : Le nombre d’emplois liés à l’IA devrait augmenter de 200% d’ici 2025

Un communiqué allant dans le sens de l’annonce de l’évènement rapporte que le récent investissement stratégique de 1,5 milliard e dollar américain de Microsoft dans G42 pour accélérer le développement de l’IA dans des économies en croissance telles que l’Afrique sera accueilli par les leaders de la big tech, les responsables gouvernementaux, les investisseurs et les entrepreneurs technologiques lors du Gitex Africa 2024, qui mettra également en vedette Presight, la société d’analyse de big data de G42 optimisée par l’IA générative.



Présidente de Microsoft Africa, Lillian Barnard a déclaré que l’IA peut concrétiser le potentiel d’un continent « regorgeant d’opportunités d’investissement ». A l’en croire, « l’Afrique est reconnue depuis longtemps pour ses formidables perspectives de croissance et l’IA est la clé tant attendue pour aider à concrétiser ce potentiel ».



Adel Alsharji, Pdg de Presight ajoute que l'Afrique est la deuxième région en termes de taux de croissance pour l'adoption de l'IA. « La dynamique de l’Afrique en matière d’IA prend de l’ampleur, et ces progrès mettent en évidence la volonté du continent d’explorer et d’exploiter le potentiel de l’IA pour stimuler la croissance économique et relever les défis locaux», déclare Alsharji, ajoutant que la demande pour les emplois liés à l’IA sera multipliée par deux au cours des trois prochaines années.



D’après le communiqué, l’Intelligence artificielle pourrait ajouter 13 000 milliards de dollars américains à l’économie mondiale d’ici à 2030, tandis que le nombre d’emplois liés à l’IA en Afrique devrait augmenter de 200 pour cent d’ici 2025.

L’AI Everything Expo réunira les esprits les plus brillants et les penseurs les plus innovants dans le domaine de l’IA lors de la conférence AI Everything, l’un des dix rendez-vous incontournables de GITEX AFRICA, le plus grand salon de la technologie et des startups du continent.



Parmi les principaux intervenants qui prendront la parole sur le phénomène de l’IA figurent Dragoș Tudorache, vice-président du Renew Europe Group ; Mactar Seck, responsable de la technologie et de l'innovation à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) ; et Jepson Taylor, ancien stratège en chef de l'IA, Dataiku.



