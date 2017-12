Afro-basket 2017: Nébuleuse autour de 300 millions des Fonds spéciaux

L’affaire Gorgui Sy Dieng n’a pas fini de s’estomper qu’une autre affaire refait surface au ministère des Sports. Il s’agit de l’utilisation de 300 millions FCfa des Fonds spéciaux pour la dernière édition Afro-basket. D’après le journal sportif Record qui parle d’une « nébuleuse », cette affaire est en passe de secouer les services de Matar Bâ.



Pour éviter qu’elle ne crée des dégâts, le ministre a même convoqué en urgence, une réunion restreinte hier, dans son département avec ses plus proches collaborateurs. Dans leurs, échanges, Matar Bâ a demandé à tout un chacun de garder la sérénité et de ne pas prêter le flanc. Il a par la même occasion réitéré son soutien à tous et ne souhaite pas faire porter le chapeau aux innocents.



A suivre…