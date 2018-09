Afrobasket U18 : Les Lionceaux se qualifient en finale et au Mondial

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Septembre 2018 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a battu (91-82) celle de l’Egypte dans les prolongations, samedi, se qualifiant pour la finale de l’Afrobasket de la catégorie, qui se jouera dimanche à Bamako (Mali).



A la fin du temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (72-72). Avec leur qualification en finale, les Lionceaux obtiennent un des deux billets qualificatifs pour le Mondial de la catégorie.



En finale, les protégés de l’entraîneur Madièna Fall vont rencontrer le vainqueur de la confrontation entre l’Angola et le Mali.



La 21e édition du Championnat d’Afrique des nations (CAN) des U18 se joue jusqu’au 2 septembre.



Le Sénégal, vainqueur de cette compétition continentale en 2012, ne s’était pas qualifié pour les deux dernières éditions, en 2014 et 2016.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook