Afrobasket féminin 2023 : Le Sénégal bat l’Egypte et croisera le fer en quart de finale, avec le Cameroun Le Sénégal s’est qualifié mardi en quart de finale de l’Afrobasket féminin 2023, après avoir battu, 71-60, l’Égypte en huitièmes de finale. L’équipe du Sénégal aura comme adversaire, en quart de finale, celle du Cameroun.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Les "Lionnes", dos au mur, étaient obligées de sortir les griffes cet après-midi au Kigali Arena, si elles voulaient continuer l’aventure à Kigali et surtout, éviter au Sénégal sa pire campagne africaine dans le basket féminin.



Les coéquipières de Fatou Dieng ont fait l’entame attendue d’elles, en montrant plus d’envie, d’engagement et de hargne. Toutefois, il est apparu nettement que l’équipe n’a pu totalement se départir de ses faiblesses en défense et sur les rebonds, même si le rythme proposé était visiblement mieux que celui des deux premières sorties.



Menées par six points d’écart à la fin du premier quart temps (18-24) par une équipe égyptienne rôdée, les joueuses de Moustapha Gaye se montreront solides et déterminées à ne rien lâcher cette fois-ci, pour revenir rapidement au score.



Les "Lionnes" étaient gênées par le jeu de défense de zone mis en place par l’Égypte. Mais cela ne les a pas empêchées de terminer le deuxième quart-temps avec un +3 (38-35).



Le Sénégal a sans nul doute fait sa meilleure deuxième période de la compétition. Les "Lionnes" ont tout simplement déroulé le basket qui fait la réputation de l’équipe nationale féminine, la plus titrée en Afrique, avec onze titres.



Entrée en deuxième mi-temps, Yacine Diop est l’une des meilleures Sénégalaises de ce match, avec Fatou Diagne. Cette dernière a réussi un époustouflant double-double avec 17 points marqués et 10 rebonds gagnés.



Yacine Diop et surtout, Fatou Diagne, ont sonné la révolte, en impulsant un dynamisme qui a permis à l’équipe de remporter ce match. A quatre minutes de la fin, le Sénégal bien en confiance, a commencé à creuser l’écart. Les coéquipières d’Aya Traoré étaient à 10 points de la bande à la vétéran Soraya Mohamed.



Elles tiendront le rythme jusqu’au coup de sifflet final, pour remporter le match, 71-60.













APS

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook