Agence Nationale Case des Tout-petits / Soustraction de deniers publics: Le responsable du courrier arrêté

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Pape Ciré Ndiaye, responsable du courrier de l’Agence nationale de la Case des tout-petits (Anctp), a comparu, hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Selon "EnQuête", il est poursuivi pour tentative de soustraction de deniers publics. Le prévenu a été démasqué par la caméra de surveillance.



Le 23 mars dernier, il a voulu s’introduire dans le bureau du Directeur administratif et financier (Daf), aux environs de 21 heures. Il n’a pas pu entrer car la clé s’est cassée dans la serrure.



L’agent administratif a prétexté qu’il voulait verser une potion mystique dans le bureau de la directrice Thérèse Diouf Faye et du Directeur administratif et financier.



D’après le conseil de l’Anctp, le prévenu n’est pas à son coup d’essai. Il a, par le passé, volé une tablette et une rame de papiers. Il risque six mois de prison ferme. Délibéré le 28 avril.

