Agence nationale de la statistique et de la démographie : Dr Abdou Diouf, nouveau directeur général

Dans un message publié sur le réseau social Linkedin, l’Asnd revient sur le parcours de son nouveau boss. Selon l’Ansd, Dr Abdou Diouf est un ingénieur statisticien économiste, formé à l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) d'Abidjan et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique (Ensae) de Dakar.



«Abdou Diouf est aussi titulaire d'un doctorat en économie de l'Ucad. Il a été précédemment Chef Dod au Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) de 2015 à 2017, puis conseiller technique du Directeur général de l’Ansd, Directeur de l'Ensae de 2017 à 2021, avant d'être Directeur général adjoint de l'Ansd de janvier 2021 au 15 mai 2024, date à laquelle il est nommé au poste de Directeur général en remplacement de Aboubacar Sédikh Beye.



Adou Faye







Source : Le 15 mai dernier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, plusieurs directions ou agences nationales ont changé de patron. C’est le cas de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Le titulaire du poste, Aboubacar Sédikh Bèye a été remplacé par Dr Abdou Diouf.Source : https://www.lejecos.com/Agence-nationale-de-la-sta...

