Agenda très garni du Président de l’Assemblée nationale : Audiences tous azimuts de Amadou Mame Diop En marge de la 147e Assemblée de l’Union Interparlementaire, le président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame Diop, a reçu en audience la délégation de l’Indonésie conduite par Dr. Fadli Zon. Au cours de l’entretien, le président de l’Assemblée nationale a mis en exergue leurs valeurs en partage, leur appartenance au Groupe des Non-alignés et à la Oummah Islamique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal et l’Indonésie défendent les mêmes idéaux et entretiennent des relations privilégiées d’amitié et de solidarité. Le souhait des deux pays, est de renforcer la coopération Sud-Sud. C'est dans cet esprit que les deux pays souhaitent une gestion pacifique de la situation au Moyen-Orient, en ayant en ligne de mire la situation à Gaza.



Le président Amadou M. Diop a défendu les principes du Sénégal, qui assure la présidence du Comité des droits inaliénables du peuple palestinien fondé sur le respect des résolutions permanentes des Nations unies, la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale, cohabitant avec un Etat israélien, avec des garanties de sécurité de part et d’autre.



Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal a aussi rappelé, la position du Sénégal, qui « récuse toute forme de violence et prône la désescalade ». Enfin, sur la base de cet esprit de solidarité prévalant au sein de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), le Sénégal a sollicité l'appui de l'Indonésie, pour la candidature à la présidence de l'UIP.



C'est dans ce même esprit que s'est inscrite l'audience avec le chef de la délégation de la République d'Iran, M. Mohammad Bagder Ghalibaf, qui a également mis en exergue, une volonté partagée de renforcer la coopération interparlementaire entre les deux pays. Enfin, la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Mme Carolina Cerqueira, a reçu son homologue du Sénégal, M. Amadou Mame Diop.



Ce fut l'occasion de saluer l'exemplarité de la coopération Sénégalo angolaise, sous-tendue par des relations profondes d'amitié, de fraternité et de solidarité. Le président de l'Assemblée nationale d'Angola, a, dans cet esprit, en présence de l’Ambassadeur du Sénégal à Luanda, magnifié le comportement exemplaire de la communauté sénégalaise installée en Angola.



Pour sa part, le président Amadou Mame Diop a plaidé pour le renforcement de la coopération interparlementaire, avec notamment l'institution d’un groupe d'amitié, ainsi que l'échange d'expériences en mettant en exergue les modèles démocratiques incarnés par les deux pays en Afrique.



