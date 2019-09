Agetip: La bamboula du Dg El Hadji Malick Gaye "Par la magie d’un raccourci, on pourrait assimiler la vie du Directeur général de l’Agence d’exécution des travaux d’Intérêt public contre le sous-emploi (Agetip), El Hadj Malick Gaye, à celle d’un prince. En effet, son salaire est passé de 4 019 061 Fcfa en août 2015 à 7 790 801 Fcfa en septembre 2018. Peint comme une divinité, il a aussi la facilité déconcertante de s’acheter un billet Dakar-Jeddah-Dakar à 4 565 500 Fcfa ou un voyage Dakar-Yul-Dakar, en Business Class, pour un montant de 4 927 300 Fcfa. Des choses aux antipodes de l'orthodoxie", rapporte Source A.



Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|

Le journal de poursuivre : "Le Dg El Hadj Malick Gaye a aussi acquis, pour le siège de l’Agetip, un bâtiment de deux niveaux doté d'un ascenseur que lui seul a le droit d’emprunter. Pour l’achat du terrain devant abriter ledit siège, l’acte de vente du Titre a été établi au profit de la coopérative pour un coût global de 210 000 000 de Fcfa. Mais, un acte inédit a été posé par le Dg et d’anciens travailleurs de la boîte dans cette transaction : les 100 millions du prix d’acquisition du site ont été décaissés du compte de la coopérative en dehors de la comptabilité du notaire".





