Agrégation Médecine 2020: L’Université de Thiès enregistre un taux de réussite de 100% Après les brillants résultats obtenus à la 42e session des Comités Consultatifs interafricains du CAMES (CCI), avec 13 candidats admis sur 14, l’Université de Thiès vient de s’illustrer à nouveau, avec un taux de réussite de 100% au concours d’agrégation de médecine.

Lundi 9 Novembre 2020

Selon le communiqué parvenu à Leral.net, les résultats du CAMES de l’Université de Thiès se présentent comme suit :



100 % au CTS MEDECINE ,



100% pour les Sciences et Techniques de l’Ingénieur,



100% en Maths Physique



50% en Lettres et Sciences Humaines.



Pour le concours d’agrégation de médecine, les cinq (05) candidats de l’UFR Santé de Thiès ont tous réussi, dont deux (02) classés majors dans leurs spécialités.



Il s’agit de :



Professeur Mouhamadou Moustapha NIANE, Orthopédie-Traumatologie, Major dans sa spécialité,



Professeur Saint- Charles Nabab KOUKA, Urologie, Major dans sa spécialité ;



Professeur Linda Tonleu BENTEFOUET, Anatomie et cytologie Pathologiques ;



Professeur Désiré Alain AFFANGLA, Cardiologie ;



Professeur Abdou SY, ORL.



Cette belle performance fait suite à celle réalisée lors du précédent concours d’agrégation de médecine, organisé en 2018, à l’issue duquel l’UT avait également réalisé un taux de réussite de 100%.



Créée en 2008, l’UFR des Sciences de la Santé (UFR SANTÉ) de l'Université de Thiès, à travers ces excellentes performances, est en train de se positionner dans la formation médicale, au Sénégal et en Afrique.



Pour rappel, en 2019, El Hadji Aliou Baldé, étudiant en e année à l’UFR Santé de l'Université de Thiès, était classé major du Concours d'internat en Médecine.



