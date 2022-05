Agresseurs armés poursuivant un scootériste: Le BRP annonce l'arrestation de huit autres individus Depuis la soirée du dimanche 15 mai 2022, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et à travers laquelle, on aperçoit une bande d’agresseurs armée de coupe-coupe, poursuivre un individu à bord d’une moto, jusque dans une maison, pour s’emparer de son bien, après l’avoir aspergé d’un gaz asphyxiant, renseigne un communiqué du Bureau des Relations Publiques, parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

La Police nationale informe, que dans les instants qui ont suivi ces faits, les patrouilles qui étaient en cours dans le secteur et l’exploitation des renseignement,s ont permis l’interpellation de l’un des malfaiteurs.

Ce dernier formellement identifié par la victime, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le reste de la bande est activement recherché.



Huit (8) autres individus interpellés



Le communiqué d'ajouter: "dans le même temps, le Commissariat de Grand-Yoff a été informé de la présence de jeunes armés au niveau de la Zone de captage. Grâce au dispositif sécuritaire mis en place, huit (8) autres individus ont été interpellés en flagrant délit d’agression et plusieurs armes blanches ont été saisies.



Ils ont été placés en position de garde-à-vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec l’usage d’arme et complicité de vol.



Les investigations se poursuivent en vue d’appréhender toute autre personne impliquée dans ces faits ".





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook