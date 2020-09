Agression mortelle: Le jeune Omar Sow lâchement tué à Mbour

Une agression à la fois lâche et meurtrière. C’est ce dont Omar Sow a été victime ce jeudi à Mbour. En effet, le jeune conducteur a été violemment attaqué par 3 agresseurs à l’aube, au quartier Oncad.



Agé de seulement 20 ans, il a été agressé par les trois hommes qui lui ont asséné de violents coups de couteau. Grièvement touché, Omar Sow ne survivra pas. Le jeune conducteur finira par succomber à ses blessures.





Ses agresseurs, qui se sont évanouis dans la nature, ont pris son téléphone portable ainsi que son permis de conduire. Sa dépouille est actuellement à la morgue de l’hôpital de Mbour, renseigne la Rfm.





Pour l’instant, les résultats de l’autopsie sont attendus pour ce jeudi. Le procureur a été informé, et la police a ouvert une enquête pour retrouver le meurtrier de Oumar Sow.





Des agressions mortelles sont de plus en plus notées au Sénégal. Pour rappel, il y a quelques mois, iGfm renseignait que des malfaiteurs, armés de pistolets et de coupe-coupe, se sont introduits dans la maison où vivaient deux disciples de Imam Assane Cissé, en l’occurrence Abdou Aziz Cissé (49 ans) et son fils Bassirou Cissé (18 ans).





Plus de trois millions de francs Cfa avaient été emportés par les malfaiteurs qui en plus, ont grièvement blessé les deux personnes. Malheureusement, le jeune Bassirou Cissé n’avait pas survécu à ses blessures.

