Agression suivi de viol à caractère antisémite en France: Le fils d’un diplomate sénégalais au banc des accusés

La Cour d’Assises de Créteil juge depuis mardi dernier une affaire d’agression et de viol à caractère antisémite, et de complicité. Au nombre de cinq les accusés sont âgés de 21 à 26 ans et originaires de Créteil et de Bonneuil, dans le Val-de-Marne. Dans cette affaire, trois ont participé à l'agression du couple juif Jonathan et Laurine.



Il s’agit d’Abdou Salam K (fils d’un diplomate sénégalais), Ladje H (un malien d’origine), celui qui aurait violé la femme et Houssame H, celui qui a tenu des propos antisémites pendant l'agression.



Les deux autres sont accusés complicités. Mais, l'un d'entre eux manque à l'appel : il a pris la fuite vers l'Algérie quelques jours après la violente agression, renseigne le journal du dimanche (Jdd). Les faits pour lesquels, ils sont cités à comparaître, se sont passés en 2014. A l'époque des faits, l'émotion avait été vive, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait fait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une "cause nationale".