Ahmadou Bamba Diop gruge un avocat de 250.000 FCFA et disparaît avec son véhicule

Un faussaire répondant sous le nom de Ahmadou Bamba Diop, habitant à Diourbel, est activement recherché par la police. Pour cause, il aurait grugé un avocat de la Cité du rail et confisqué son véhicule de marque Citroën C5.



Ahmadou Bamba Diop qui a une fois connu la prison pour des histoires de faux, aurait encore repris du service, rapporte l’émission Xalass de la Rfm. Ce sieur est allé déclarer à un avocat de la Cité du rail qu’il est mécanicien, travaillant à la Sénégalaise de l’Automobile.



Du coup, il a convaincu cet avocat de lui réparer son véhicule de type Citroën C5 qui avait des problèmes de pompe. Marché conclu, la robe noire lui remiet son véhicule et lui vire 250.000 FCFA en guise de contrepartie financière. Mais depuis lors, Ahmadou Bamba a disparu de la circulation. Il aurait appelé l’avocat pour lui remettre son véhicule à Dakar. Mais depuis lors,l’avocat a passé toute une journée dans la capitale sans voir l’ombre de cet individu. Pour l’heure, Ahmadou Bamba Diop est activement recherché par la police. Il habite à Diourbel où il est très bien connu.

