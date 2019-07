Ahmed Khalifa Niasse à Macky Sall: « Yallah bou andoul ak yow, do guiss beneu tokkou pétrole* »

Le président de la République s’est rendu hier dans l’après-midi au domicile de Ahmed Khalifa Niasse à Fass Delorme. Macky Sall a fait le déplacement pour présenter ses condoléances au marabout suite au décès de son épouse, feue Sokhna Khady Sarr survenu au mois de mai dernier.



A l’occasion, le Mollah de l’avenue Cheikh Anta Diop s’est prononcé sur la polémique sur le pétrole et le gaz, née des révélations de la BBC. Il a témoigné son soutien à son hôte et fustigé les accusations portées contre lui. « Quand le Sénégal va commencer exploiter son pétrole, les productions ne vont pas dépasser 100 mille barils par jour. L’Arabie Saoudite en produit plus d’un million par jour et pourtant, soit 100 plus que nous. Pourtant personne n’a entendu leurs citoyens en parler jusqu’à faire du bruit autour », regrette-t-il.



Ahmed Khalifa Niasse conseillera son hôte de faire fi de ce qui dit, soulignant qu’il a le soutien de Dieu. « Le premier élément en politique, c’est la chance. Si Dieu n’était avec à votre côté, vous n’aurez pas cette chance marquée par ces découvertes de pétrole et du gaz*. Cette découverte est une goutte par rapport à ce qu’on pourrait avoir. Si vous continuer à diriger le Sénégal, on en trouvera plus de pétrole jusqu’à dépasser de loin, l’Arabie Saoudite », prédit-il.

