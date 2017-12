Aibd: Ciel fermé pour 24 heures

Pas de vols à l’Aibd jusqu’à samedi

Une semaine après son ouverture, l’aéroport international Blaise Diagne de Diass sera inactif pour ce vendredi. Aucun vol ne sera autorisé. Ce break sera causé par le mouvement d’humeurs du Syndicat des aiguilleurs du ciel du Sénégal (Sacs) qui risque de durer 24h. Cette gréve débutera ce soir 15 décembre à minuit jusqu’à demain vendredi à 23h59 d’après leur préavis. Ainsi, seuls les vols d’urgences ou spéciaux (Vip) seront autorisés à atterrir ou à décoller.



Des pertes énormes planent dans le ciel de Diass. Des dégâts collatéraux sur le transport se feront sentir avec des centaines de taxis au parking pour une journée sans passagers. Tout un système sera mis à terre surtout les frais de stationnement des avions.



Les conséquences se font sentir déjà. Selon, un spécialiste du transport aérien, prés d’une centaine de vols va déserter l’Aibd vers d’autres aéroports de la sous région. Pour preuve, «les compagnies Asky et Ethiopian Air line devaient passer la nuit à Dakar comme à l’accoutumée. Elles se voient obliger de se déplacer vers d’autres cieux», explique notre interlocuteur



Après avoir reçu une notification du préavis, tous les vols prévus pour ce vendredi seront annulés. Ceci occasionnera beaucoup de pertes pour l’État du Sénégal. Ainsi, les sociétés de transport aérien se verront obligées de payer des frais supplémentaires. Des prises en charge dans des hôtels ou autres hébergements seront proposées aux passagers.



Rappelons que les causes de la gréve sont entre autres l’éloignement du nouvel aéroport avec un mode de transport inadapté des contrôleurs et des mauvaises conditions de travail selon le préavis de gréve déposé le 22 novembre 2017 au bureau du directeur général de l’Asecna.



Après des jours d’avertissement, aucune réaction du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires n’a été signalé selon nos sources.



Wait and see !



