Aïd El Fitr 2024 : Quand la cherté des prix des denrées gâche les préparatifs de la fête de Korité Cette année, la Korité est fêtée dans un contexte de crise économique. Entre habillements des enfants et repas de Korité, la crise affecte les pères de familles qui sont déjà terrassés par la dépense quotidienne. Jusqu’en cette veille de Korité, les Sénégalais déplorent la dèche. Il n'y a pas d’argent et tout est cher, trop cher. Aux prix hors de portée du Sénégalais moyen, les habits, les chaussures pour les enfants qui sont un casse-tête des pères de familles, s’est ajoutée la cherté du prix des légumes, qui a connu une flambée depuis le début du Ramadan. Quotidien "La Tribune".

Partout, cette année, les prix ont grimpé. Le casse-tête du repas et des habits pour les enfants



La korité est une occasion pour des gens de se transformer en opérateurs économiques de circonstance et de tenter le coup, pour se faire de l’argent avec la volaille, les légumes, les tissus et autres chaussures.



Cette floraison d’hommes d’affaires a fait qu’il y a des vendeurs de tissus partout. Mais les prix pour le bon choix, sont toujours hors de portée du Sénégalais lambda, avec la crise qui sévit. Et dire que les pauvres Sénégalais, pères de familles, doivent faire face à des dépenses de loyer et de nourriture.



Autre constat, c'est qu’à cause des préparatifs de la fin du Ramadan, Dakar est méconnaissable sur certains grands axes, où tabliers et vendeurs par terre se disputent le terrain aux gargotes.



Les habits et chaussures des enfants ne sont pas le seul casse-tête des pères de famille. Les légumes qui sont utilisés en grande quantité pendant la fête, connaissent une flambée, selon un constat effectué dans différents marchés de la capitale.



Les services du Commerce rassurent sans convaincre



Les services du ministère du Commerce, ont assuré que le marché est très bien approvisionné en légumes et denrées. Mais à quel prix dans un contexte de dèche généralisée ?



Le jour de la fête de Korité commence par une prière, qui peut se faire chez soi ou collectivement, à la mosquée.



L’Aïd est également l’occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à des proches et d’échanges de cadeaux. Les musulmans sont également invités à s'acquitter d'une aumône pour les pauvres, la zakat el-Fitr, fixée à un poids en riz, mil ou l’équivalent en argent pour chaque membre d’un foyer.



