Aida Mbodj à Diouf Sarr : «est ce que ce n’est pas votre ami Samba Ndiaye, le faux médecin, qui a développé les cas communautaires ?» Les ministres continuent de défiler devant les députés pour défendre leur projet de budget 2021. Et, hier, le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale a été examiné en présence d’Abdoulaye Diouf Sarr. Mais lors des débats, il a été beaucoup question de la hausse brutale des cas de contaminations notée ces derniers jours. Une situation qui inquiète la parlementaire Aida qui interpelle le ministre en ces termes : «Monsieur le ministre, on veut savoir le sort de votre ami Samba Ndiaye. Est-ce que ce n’est pas lui qui a développé les cas communautaires. Parce que durant la pandémie, il avait effectué de faux tests», s’interroge la présidente du mouvement ‘’And Saxal Ligey’’.



La maladie ‘’mystérieuse’’ apparue à Thiaroye sur Mer et qui a touché des pêcheurs revenus en mer a été évoquée par la parlementaire Aida Mbodji. L’ancienne libérale demande au ministre Diouf Sarr d’édifier la population pour qu’on puisse identifier l’origine de cette maladie. «Nous sommes inquiets de la maladie qui touche les pêcheurs. Et jusqu’à présent, on ne connaît pas les origines de cette maladie. Les sénégalais n’ont aucune information et le ministère de la Santé doit faire un communiqué pour édifier la population comme il le fait souvent avec la pandémie de la Covid-19», a plaidé la lionne du Baol.



Mansour SYLLA (Actusen.sn)

