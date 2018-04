Aida Mbodj (députée) :« Ceux qui considèrent que le pouvoir est amusant, confondent l’abus de pouvoir et le pouvoir »

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Avril 2018 à 17:04 | | 1 commentaire(s)|

La commission technique concernant l’examen des dispositions relatives à la modification de la Constitution va se tenir le lundi 16 à 9h et la plénière se tiendra le jeudi 19 à 9h, a révélé la députée Aida Mbodj ce jeudi, à l'issue de la conférence des présidents (Madické Niang, Aymirou Gningue) à Dakar.



Elle regrette l’absence de dialogue du gouvernement et du Président Macky Sall. « J’ai interpellé les sages de réagir avant qu’il soit trop tard. Ceux qui considèrent que le pouvoir est amusant, confondent l’abus de pouvoir et le pouvoir. Or au Sénégal, il est impossible d’accepter l’abus de pouvoir » ; a-t-elle dit, avant de signaler que « le peuple est plus fort que cette majorité qui est au-dessus de nous ».









Thierno Malick Ndiaye

